Ряд университетов США обратились в суд с требованием отменить решение о возможной депортации иностранных студентов

КИЕВ. 9 июля. УНН. Гарвардский и Принстонский университеты, а также Массачусетский технологический институт (MIT) обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать решение американских властей, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии проходить в режиме онлайн, пишет УНН со ссылкой на Гарвардский университет.

Как говорится в распространенном в среду заявлении ректора Гарвардского университета Лоуренса Бэкоу, образовательные учреждения пошли на данный шаг, чтобы “иностранные студенты по всей стране могли продолжить учебу без риска быть депортированными”.

“Мы надеемся возобновить занятия в классах, как только это не будет представлять угрозу для здоровья студентов. Пока санитарно-эпидемиологическая ситуация не изменится, мы не будем просто смотреть за тем, как мечты наших иностранных студентов рушатся из-за глубоко ошибочного указа. Мы обязаны бороться за своих студентов и мы будем делать это”, — отметил Бэкоу.

В минувшем учебном году в университете обучались 2055 иностранных студентов.

Ранее Принстонский, Гарвардский и ряд других университетов США объявляли о том, что в связи с пандемией коронавируса многие учебные программы в новом семестре будут организованы в режиме онлайн, а в студенческих городках будут введены строгие санитарные нормы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,99 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 131 тыс. человек.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного в понедельник на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля, студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1 и посещающие учебные заведения, полностью работающие в удаленном режиме во время пандемии коронавируса, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра.

Справка: иностранцы составляют 5,5% всего студенчества в Соединенных Штатах. При составлении данных учитывались сведения, полученные от примерно 500 высших учебных заведений США. Больше всего юношей и девушек на текущем этапе прибывает на учебу в университеты и колледжи США из Китая (369 548), Индии (202 014), Республики Корея (52 250), Саудовской Аравии (37 080), Канады (26 122), Вьетнама (24 392). В целом более 1 млн студентов в США — это иностранцы.