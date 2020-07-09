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Трамп и президент Мексики подписали совместную декларацию о дружбе и сотрудничестве

Трамп и президент Мексики подписали совместную декларацию о дружбе и сотрудничестве

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписали в Вашингтоне совместную декларацию о дружбе и сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась в среду в Розовом саду Белого дома, передает УНН.

“Мы подпишем совместную декларацию о нашей приверженности общему будущему, (полному) процветания, безопасности и гармонии... Мы обещаем поддерживать тесную и непрерывную дружбу между США и Мексикой, мы ускоряем наш прогресс на пути к еще более прекрасному будущему”, — сказал Трамп перед подписанием документа.

По словам главы вашингтонской администрации, “отношения между США и Мексикой никогда не были более близкими, чем сейчас”. “Вместе мы решили многие сложные проблемы, с которыми сталкиваются наши страны”, — отметил глава Белого дома.

Визит президента Мексики в США стал первой зарубежной поездкой Лопеса Обрадора после того, как он занял высший государственный пост 1 декабря 2018 года. Ранее лидер латиноамериканской страны заявлял, что посетит Вашингтон в связи с вступлением в силу 1 июля нового торгового соглашения Канады, Мексики и США (USMCA, или T-MEC — в испанском варианте).

“Сегодня мы отмечаем историческую победу, которой мы добились вместе. Несколько дней действие NAFTA (Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли) было официально прекращено и заменено новым прекрасным соглашением USMCA... Это крупнейшее торговое соглашение в истории”, — сказал Трамп.

Он также отметил, что в скором времени намерен поговорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. “У нас будет отдельный день с Канадой... в подходящий момент”, — добавил американский лидер.

Источник: УНН
Теги: США, Мексика, Дональд Трамп

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Трамп Дональд
Трамп Дональд
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