"Динамо" в серии послематчевых пенальти выиграло Кубок Украины

КИЕВ. 9 июля. УНН. На поле харьковского стадиона “Металлист” состоялся финальный поединок Кубка Украины по футболу с участием “Ворсклы” и “Динамо”, передает корреспондент УНН.

Уже на 11 минуте счет в матче был открыт. Навес Кане не сумевл нейтрализовать капитан “бело-синих” Сергей Сидорчук и мяч прошел дальше, где от колена Степанюка попал в сетку ворот.

После этого активизировались киевляне. После удара головой Сироты кончиками пальцев совершил сейв 21-летний голкипер Резник. Далее голкипер еще раз спас полтавчан после удара с близкого расстояния Вербича. Однако Словенец исправился в следующем моменте на 28 минуте, когда принял мяч спиной к воротам соперника, развернулся с ним и нанес точный выстрела — 1:1.

Второй тайм не выявил победителя, поэтому игра продолжилась в дополнительных экстра-таймах, а дальше в серии послематчевых пенальти. Со счетом 8:7 победа в футбольной лотерее досталась “Динамо”.

Заметим, что “Динамо” одержало 12 Кубок Украины и уступает “Шахтеру” одним (13). “Ворскла” завоевывала Кубок Украины только в 2009 году.