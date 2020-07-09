Двумя матчами состоялся рестарт женского чемпионата Украины по футболу

КИЕВ. 8 июля. УНН. Согласно решению Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, двумя поединками возобновился чемпионат Украины-2019/2020 среди женских команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Харьковский “Жилстрой-1” разгромил “Мариуполь” со счетом 11:0. Хет-трик оформила Шевчук, в Апанащенко дубль.

“Жилстрой-2” оказался сильнее ФК “Восход” — 8:1.

Отметим, что в турнирной таблице лидирует “Жилстрой-2” — 30 очков, “Жилстрой-1” с 26 баллами на второй строчке и имеют игру в запасе. Тройку замыкает ФК “Единство” из города Плиски.

Заметим, что в чемпионате Украины по женскому футболу участвуют десять команд.