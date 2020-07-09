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СМИ: на следубщей неделе в США возобновят казни на федеральном уровне впервые за почти 20 лет

СМИ: на следубщей неделе в США возобновят казни на федеральном уровне впервые за почти 20 лет

КИЕВ. 9 июля. УНН. Власти США на следующей неделе впервые за более чем 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры преступникам, осужденным на федеральном уровне. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа сотрудников исправительных учреждений, передает УНН.

По их данным, казни начнутся уже в понедельник. Всего за неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе, однако в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут надеть защитные маски.

Согласно информации газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, эта мера в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.

К примеру, в Калифорнии введен мораторий на смертную казнь.

Источник: УНН
Теги: США, смертная казнь
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