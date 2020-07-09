Первый выход в старте в 2020 году Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от поражения в АПЛ

КИЕВ. 9 июля. УНН. Встреча 34 тура Английской Премьер-лиги завершилась поражением “Вест Хэма” от “Бернли” на стадионе “Олимпийский” в Лондоне, сообщает УНН.

На 38 минуте баталии нападающий гостей Джей Родригес сыграл на опережение защитника “молотобойцев” и головой отправил мяч от перекладины в сетку ворот. Ближе к концу игры “Бернли” отличилось во второй раз, но гол не был засчитан из-за положения вне игры Вуда — 0:1.

Примечательно, что наш Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе впервые с ноября 2019 года, и был заменен на 62 минуте.

“Вест Хэм” с 31 пунктом идет 16-й строчке и находится только в 4-х баллах от зоны вылета. Причем у соперников “молотобойцев” еще по игре в запасе.

Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе “Вест Хэма” 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.