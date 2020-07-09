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Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити"

Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити"

КИЕВ. 9 июля. УНН. В 34-м туре чемпионата Англии — Премьер-лиги, “Манчестер Сити” разгромил “Ньюкасл” со счетом 5:0, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

До перерыва в сетку ворот “Ньюкасла” влетели два мяча от Габриэля Жезуса и Риада Мареза. После перерыва серия замен помогла “мещанам” улучшить результат. Забивали Давид Сильва, Стерлинг, а также автогол Фернандеса.

Украинский защитник Зинченко провел на футбольном поле все 90 минут встречи.

Добавим, что “МС” идет вторым с 69 очками. “Ньюкасл” на 13-й строчке с 43 пунктами, обеспечив себе место в АПЛ на следующий сезон.

Источник: УНН
Теги: футбол
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