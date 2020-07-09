Лунин помог "Овьедо" получить 11-й выигрыш в сезоне Сегунды

КИЕВ. 9 июля. УНН. В 39-м туре испанской Сегунды “Овьедо” вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина на своем поле принимал “Лас-Пальмас”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Наш соотечественник уже традиционно вышел в стартовом составе хозяев и сыграл полный поединок, который закончился победой его команды со счетом 2:1.

С 47 очками астурийцы занимают семнадцатое место в турнирной таблице и на 3 балла оторвались от зоны вылета.

Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе “Вальядолида” и “Овьедо” 19 встреч, в которых пропустил 17 мячей.