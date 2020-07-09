Евросоюз призвал Москву прекратить притеснения крымских татар в оккупированном Крыму

КИЕВ. 9 июля. УНН. Евросоюз осудил системные нарушения прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму, пишет УНН со ссылкой на опубликованное заявление представителя ЕС.

“7 июля 2020 года семь человек, преимущественно крымских татар, были арестованы на Крымском полуострове на основании предположения о их политических убеждений. ЕС считает их задержания политически мотивированным и — поскольку это было проведено по российским законам „органами власти“ РФ на территории Украины — незаконным с точки зрения международного законодательства. ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержаные граждане Украины будут освобождены незамедлительно”, — указано в документе.

В заявлении также указано, что: “ЕС ожидает, что Россия прекратит давление на сообщество крымских татар. Международные стандарты прав человека должны быть гарантированными на полуострове. Полный, свободный и неограниченный доступ международных наблюдателей по правам человека на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь, продолжает оставаться первостепенной задачей”.

Добавим, 7 июля в оккупированном Крыму в 4 утра российские силовики начали обыски у крымских татар.