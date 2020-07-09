Титулованный гонщик Алонсо вернулся в "Формулу-1"

КИЕВ. 9 июля. УНН. Французская команда “Формулы-1” “Рено” официально объявила о возвращении испанского пилота Фернандо Алонсо, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

Соглашение пилота будет действовать с сезона 2021 года, а его напарником станет Эстебан Окон.

“Рено” — моя семья, и приятные воспоминания связаны с двумя чемпионскими титулами, но сейчас я смотрю в будущее. Меня переполняют эмоции, и я горжусь тем, что возвращаюсь в команду, которая в свое время дала мне шанс начать карьеру, а сейчас дает возможность вернуться на высокий уровень. У меня есть принципы и амбиции, которые соответствуют проекту команды. Их прогресс этой зимой подтверждает возможность достижения целей, поставленных на сезон 2022 года“, — признался 38-летний испанец.

Стоит отметить, что в составе “Рено” испанец дважды стал чемпионом “Формулы-1” — в 2005-м и 2006-м годах. Также он является трехкратным вице-чемпионом серии (2010, 2012, 2013). Выступал за “Рено” с 2003 по 2006 годы и в 2008-2009 годах.