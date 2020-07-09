Официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/доллар

КИЕВ. 9 июля. УНН. На 9 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.951400 грн за доллар;

30.429500 грн за евро;

0.378280 грн за российский рубль;

33.832100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 8 июля курс всех валют — вырос.