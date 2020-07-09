На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 9 июля. УНН. Национальный банк Украины на 9 июля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1 562.5383 грн;

Серебро — 15.9934 грн;

Платина — 731.7397 грн;

Палладий — 1 682.3937 грн.

По сравнению с 8 июля курс всех металлов — вырос.