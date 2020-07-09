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ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

КИЕВ. 9 июля. УНН. С начала текущих суток боевики не осуществляли обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — указано в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Добавим, что за прошедшие сутки боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, трое военных ранены.

Впоследствии стало известно о гибели одного из украинских бойцов.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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