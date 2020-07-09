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От 9° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 9° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 9 июля. УНН. По Украине в четверг, 9 июля, пройдут дожди, температура несколько снизится - максимально 28 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В западных, днем и в северных областях местами небольшой дождь, ближайшей ночью в восточных и Днепропетровской областях грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Температура ночью 9-19°, днем 20-28° тепла.

В Киевской области ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 10-14°, днем 20-24°.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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