После паводков на западе Украины до сих пор подтоплены четыре населенных пункта

КИЕВ. 9 июля. УНН. После паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, до сих пор подтоплены четыре населенных пункта на Буковине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 9 июля на территории западных областей остаются подтопленными:

4 (было 349) населенных пункта в Черновицкой области;

4 (было 7 тыс. 225) подвала в Ивано-Франковской области;

12 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков в Черновицкой области.

Разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Напомним, Президент Зеленский обещает контролировать ситуацию "на востоке и на западе".