Лесные пожары в Луганской области: погибли пятеро, госпитализировали 34 человека

КИЕВ. 9 июля. УНН. По состоянию на 7:00 9 июля продолжается тушение отдельных очагов на лесном пожаре в Луганской области, подтверждена гибель 5 человек, 34 человек были госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 9 июля на территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств. С начала работ силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены", - говорится в сообщении.

Также в результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

"В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращался 71 человек", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 5 тыс. га.

К тушению привлечены 1 тыс. 494 человек и 293 ед. тех., из них от ГСЧС 736 человек л/с и 146 ед. техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 т воды). На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.



Напомним, правоохранители рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара в Луганской области. Среди них - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.



