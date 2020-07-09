Во Львовской области за сутки 119 новых инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 9 июля. УНН. Во Львове и Львовской области на утро 9 июля подтверждено 6681 случай инфицирования коронавирусом, из них 119 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.

"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 6681 лица, 174 человека умерли. 990 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1294 ПЦР-тесты, из них 119 - положительные. Среди них львовян - 43. Всего в работу взяли 521 пробу, остаток в холодильнике - 406 проб.

Напомним, во Львовской области частично ослабили карантин.