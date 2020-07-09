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В Украине уже 51,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 810

В Украине уже 51,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 810

КИЕВ. 9 июля. УНН. В Украине на 8:45 9 июля зафиксировано уже более 51,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украина в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 51 224 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 810 инфицированных - на уровне предыдущих суток.

Вследствие болезни всего умерли 1327 человек, из них 21 - за последние сутки.

Обновленных данных о выздоровевших нет, по состоянию на вчера было 23 119.

Напомним, в мире уже более 12 млн инфицированных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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