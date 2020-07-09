В Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 93 человек

КИЕВ. 9 июля. УНН. За минувшие сутки в Киевеую болезнь COVID-19 обнаружили у 93 человек. Всего в городе 5872 подтвержденных случая заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

"Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. На сегодня в столице уже 5872 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели:

▪️ 34 женщины (в возрасте от 22 до 71 лет);

▪️ 50 мужчин (в возрасте от 20 до 76 лет);

▪️ 3 девочки (от 8 до 15 лет) и 6 мальчиков (от 1 месяца до 16 лет).

"В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы", - резюмировал Кличко.

По его словам, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском - 15. В Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.