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АЭС выработали больше всего электроэнергии за сутки

АЭС выработали больше всего электроэнергии за сутки

КИЕВ. 9 июля. УНН. За прошедшие сутки атомные электростанции выработали 48,73% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает диспетчер "Укрэнерго", передает УНН.

ТЭЦ произвели 6,74%, ВИЭ ("зеленая") - 3,50%, ТЭС - 28,31%, ГЭС и ГАЭС - 12,72%.

В общем все производители электроэнергии, магистральные сети "Укрэнерго" и распределительные облэнерго составляют объединенную энергетическую систему (ОЭС).

"Режим работы ОЭС определяется, исходя из баланса производства и потребления мощности, ремонтов электросетей и генерирующего оборудования, а также возможности ликвидации аварийных ситуаций, в случае отключения генерирующего оборудования на электростанциях и магистральных линий электропередачи.

Для предотвращения нарушений режима работы ОЭС Украины или ее отдельных частей в результате определенных факторов, компания принимает необходимые меры для ограничения потребления электрической энергии и мощности, а также применяет специальные графики и противоаварийные системы снижения электропотребления", - отмечают в "Укрэнерго".

Источник: УНН
Теги: АЭС, Укрэнерго, электроэнергия
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