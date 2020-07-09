Куратор из ФСБ подозреваемого в госизмене генерала Шайтанова руководил террористами на Донбассе - СБУ

КИЕВ. 9 июля. УНН. В СБУ собрали дополнительные материалы по делу о госизмене генерал-майора Валерия Шайтанова, доказывающие причастность куратора из РФ - полковника Игоря Егорова к организации террористической деятельности на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с лета 2014 года Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

"Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами. Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправил группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс", - сообщают в СБУ.

Указывается, контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбитию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины. Также полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

Также в СБУ обнародовали аудио соответствующих переговоров Егорова.

Напомним, суд оставил под стражей генерал-майора Шайтанова.

Как сообщалось ранее в УНН, Шевченковский районный суд Киева продолжил до 8 августа содержание под стражей генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, которого подозревают в государственной измене, подготовке терактов и планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

Как сообщалось, СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, которого подозревают в подготовке терактов и работе на ФСБ.