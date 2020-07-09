Степанов объяснил, как можно ускорить выход из самоизоляции после возвращения из стран "красной зоны"

КИЕВ. 9 июля. УНН. По возвращению из стран "красной зоны" нужно пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив у себя приложение "Дій вдома", однако, по желанию, лицо может пройти ПЦР-тестирование в любой частной лаборатории. Если человек получает отрицательный результат, то сообщается администрации приложении "Дій вдома" и человек прекращает самоизоляцию. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"По предложению Министерства здравоохранения было принято соответствующее решение правительства, каким образом люди могут выходить из самоизоляции. Как это происходит сегодня: человек, который приезжает из страны, отнесенной к "красной зоне", должен пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив в себя приложение "Дій вдома", но, по его желанию, он может пройти ПЦР-тестирование в любой частной лаборатории", - рассказал Степанов.

По его словам, важно, чтобы эта лаборатория была отнесена к лабораториям, аккредитованных ЦОЗ.

"В случае отрицательного теста, лаборатория, согласно условиям, сразу сообщает об этом ЦОЗ и автоматически сообщается администрация приложении "Дій вдома" и человек прекращает самоизоляцию. Важно, чтобы был предоставлен соответствующий телефон при сдаче этого теста. Для того, чтобы был исключен из этого приложения", - сказал Степанов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения предоставили разъяснения относительно прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу Украины. Оно доступно для людей с отрицательным результатом ПЦР на COVID-19.

Как сообщалось, список стран "красной" и "зеленой" зон для Украины обновлен.