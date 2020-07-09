Президент УАФ о финале Кубка Украины: "бескомпромиссная борьба на поле и замечательный арбитраж"

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола, член исполкома УЕФА Андрей Павелко прокомментировал итоги финального матча Кубка Украины-2019/2020, в котором "Динамо" победило "Ворсклу" в серии пенальти. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

"Мне понравилась бескомпромиссная борьба на поле, замечательный арбитраж от Екатерины Монзуль и вообще работа бригады рефери-женщин, которые впервые в истории работали на финальном матче. Работа этих арбитров на обоих полуфиналах и финале стала изюминкой этого кубкового розыгрыша. Команды показали хороший футбол, а для зрителей серия пенальти - дополнительная возможность поболеть за своих любимцев. Хочу поздравить игроков, тренеров и болельщиков киевского "Динамо" с победой в национальном Кубке", - сказал он.

По словам Павелко, финал еще раз подтвердил особенность именно кубкового турнира.

"Обе команды были близки к победе и в игровое время, и в серии 11-метровых. Да, не хватало зрителей на трибунах, хотя финальные матчи - это особое событие для болельщиков. Но мы попытались сделать участникам поединка сюрприз, включив интершум, который создавал для них привычную атмосферу. Футболисты слышали скандирование своих сторонников, и, надеюсь, это стало для них приятной неожиданностью", - рассказал президент УАФ.

Как сообщалось в УНН, "Динамо" в серии послематчевых пенальти получило Кубок Украины.