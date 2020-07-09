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В Украине количество больных COVID-19 медиков сократилась до 7-8% - Минздрав

В Украине количество больных COVID-19 медиков сократилась до 7-8% - Минздрав

КИЕВ. 9 июля. УНН. В Украине количество больных среди медицинских работников коронавирусной болезнью COVID-19 сократилось и составляет 7-8%. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если мы посмотрим, что происходило в апреле, то уровень больных медицинских представителей достигал 21% от всех больных. То есть из 100 больных, 21 был медицинским работником... На сегодня этот показатель составляет 7-8% и он постоянно снижается", - сказал Степанов.

По его словам, это происходит из-за большой разницы между состоянием медицинской системы и обеспечением средствами индивидуальной защиты в начале пандемии и сейчас.

Напомним, за сутки в Украине коронавирус обнаружили у 48 детей и 56 медиков.

Источник: УНН
Теги: медики, Минздрав, Коронавирус, карантин
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