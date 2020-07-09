Минздрав: в Украине в июне вырос уровень иммунизации детей

КИЕВ. 9 июля. УНН. В Украине уровень иммунизации детей против кори, краснухи и паротита в июне увеличился. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В конце мая мы увидели цифры по существенному снижению иммунизации населения, особенно это касается детей, которым нужно делать соответствующую вакцину КПК на профилактику кори, краснухи и паротита. Снижение было на 30-40% в соответствии с прошлым годом. Более того, Европейская комиссия, проводившая мониторинг, отнесла Украину к странам с высоким риском распространения этой эпидемии, если она будет. Если мы посмотрим на статистику, то только 30% прошли все три прививки в соответствии с графиком... Вместе с тем в июне количество иммунизации увеличилось", - рассказал Степанов.

Также, по его словам, сейчас собирается точная информация.

Напомним, за год показатель иммунизации в Украине снизился от 20 до 40%.



