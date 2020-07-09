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К ослаблению карантина не готовы 8 регионов — Минздрав

К ослаблению карантина не готовы 8 регионов — Минздрав

КИЕВ. 9 июля. УНН. По состоянию на 9 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 регионов Украины. Киев уже четвертый день подряд не входит в этот список. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Из перечня выпала Одесская область, которая еще 8 июля была в списке регионов, которые не соответствуют необходимым критериям.

Добавим, что 6 июля сообщали, что не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 регионов Украины, а Киев "выпал" из этого списка.

Ранее сегодня в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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