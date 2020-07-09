Пограничники задержали двух иностранцев, находившихся в международном розыске

КИЕВ. 9 июля. УНН. Вечером 8 июля военнослужащие Львовского и Чопского пограничных отрядов передали полиции иностранцев, находившихся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Гражданина Эстонии обнаружили во львовском аэропорту, иностранец спешил на свой рейс в Турцию. Однако при проверке его документов в отношении него сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что эстонца разыскивали правоохранительные органы Германии за совершение уголовного преступления, связанного с мошенничеством" , - сообщили в ГПСУ.

Кроме того, отметили пограничники, в пункте пропуска "Тиса" пограничники остановили венгра, который также находился в международном розыске.

"По фактам обнаружения разыскиваемых преступников проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Обоих нарушителей передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось в УНН, накануне правоохранители задержали и принудительно выдворили из Украины двух граждан Российской Федерации, которые работали на спецслужбы Кремля и планировали совершение ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.