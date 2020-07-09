Россия использует лазейку в конвенции Монтрё для изменения баланса сил в Средиземноморье — аналитики

КИЕВ. 9 июля. УНН. Черноморский флот ВМФ России недавно развернул свои подводные лодки в Средиземном море вопреки международному договору, который, по мнению многих, должен был предотвратить такое развертывание. Об этом говорится в аналитической статье Naval News, опубликованной позже аналитиками Военно-морского института США, передает УНН.

Так, отмечает автор, согласованная в 1936 году Конвенция Монтрё запрещает проход подводных лодок через Босфорский пролив, соединяющий Черное море со Средиземным морем. Исключения в этом договоре для черноморских стран делаются в особых случаях: доставка новых подводных лодок в Черное море и транзит для ремонта.

"В настоящее время Россия регулярно использует эти положения для восстановления постоянного присутствия подводных лодок в Средиземном море", - говорится в статье.

Отмечается, что размещение этих подводных лодок в Средиземном море вызывает серьезную озабоченность у руководства НАТО. Так, 25 июня адмирал Джеймс Фогго, командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке, охарактеризовал Восточное Средиземноморье как "один из самых кинетических районов в мире". По его словам, "россияне развертывают тихие современные дизельные подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты "Калибр".

Речь идет о дизель-электрических лодках класса "Кило", которые направляются в регион с Черного моря через Босфор.

По словам автора, в настоящее время Россия, несмотря на Конвенцию Монтрё, имеет, по сути, постоянные подводные силы в Средиземном море, использующие судна Черноморского флота. Отмечается, что Россия могла бы развернуть в Средиземном море подводные лодки со своих Балтийского и Северного флотов. Но эти силы находятся дальше и имеют конкурирующие приоритеты. Поэтому выбор пал на подлодки Черноморского флота "Клио".

"Новый статус-кво может привести к тому, что Россия освободится от духа договора, а другие страны, такие как США и их союзники по НАТО, останутся связанными его условиями. Реакция НАТО на ситуацию была приглушена. Многие страны заняты другими темами, и никаких признаков политических последствий для России не наблюдается", - сказано в статье.

Как сообщал УНН, ранее Украина в ОБСЕ подняла вопрос о ситуации в Азово-Черноморском регионе.