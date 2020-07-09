"Забыл подать декларацию": антикоррупционер Шабунин попадет в список коррупционеров

КИЕВ. 9 июля. УНН. Основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь, вероятно, попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения. Об этом сам Шабунин написал у себя в Facebook, передает УНН.

"Во вторник (7 июля - ред.) иду в полицию для составления админротокола о несвоевременном представлении электронной декларации. Протокол законный. Я действительно подал декларацию в следующий от дедлайна день", - написал аникорупционер.

Он отметил, что лично не является государственным служащим, но должен вовремя подавать декларацию, как член комиссии, которого избрал глава НАПК.

"Я совсем забыл за эту комиссию и подавал декларацию по привычке, как делал это много раз - без обязательств со стороны закона. Оплачу штраф и попаду в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения", - добавил Шабунин.

Как сообщалось в УНН, в реестр коррупционеров уже попал директор НАБУ Артем Сытник, которого суд признал виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией.

Кроме того, Национальное агентство по предупреждению коррупции вручило два протокола об административном нарушении Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Отмечается, что после вступления в должность Президента, Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа и должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Такого уведомления в реестр не поступило.