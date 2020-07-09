За июнь количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в Украине увеличилась на 28% - Минздрав

КИЕВ. 9 июля. УНН. В Украине за июнь количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилась на 28%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

"За апрель-июнь в больницы госпитализированы 18 724 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 3472 пациента получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии. За июнь количество госпитализированных пациентов увеличилась на 28%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при этом на уровне ни одной из областей не наблюдалась перегрузка "ковидних" коек.

Также в среднем меньше половины пациентов, у которых подтвердили диагноз COVID-19, нуждались в госпитализации.

"Доля пациентов с подтвержденным диагнозом среди госпитализированных, нуждающихся медпомощи в условиях интенсивной терапии, в среднем составляет 18-19%. Тогда как в мире, как правило, в интенсивной терапии нуждаются около 25% госпитализированных пациентов", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине количество больных COVID-19 медиков сократилась до 7-8% - Минздрав.