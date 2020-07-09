Зеленский: Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября, ведь для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Волынскую область, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос, будет ли с 1 сентября обучение в школах дистанционным или будет проходить в обычном режиме, Зеленский ответил: "Не могу вам сказать... Мы наши расчеты сказать не можем, потому что вы видите, что происходит с COVID-19 по всему миру, его контролировать очень сложно, не является исключением и Украина".

По его словам, Украина технически еще не готова к дистанционному обучению.

"Если отвечать за сентябрь. В принципе, технически мы еще не готовы (к дистанционному обучению - ред.). Для дистанционного обучения нужно, чтобы у нас 3G и 4G было по всей стране. У нас действительно улучшается связь... Я не знаю пока, насколько мы готовы к дистанционному обучению", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что проект "Всеукраинская школа онлайн" транслировался по телевизору.

"Это была исключительно наша идея, связанная с тем, что у нас нет в стране пока очень хорошего интернета во всех уголках нашей страны. Мы верим, что не будет волны, и дети смогут пойти учиться в нормальной социальной сфере и будут нормально общаться", - сказал Зеленский.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривают возможность дистанционного обучения осенью в случае ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.



