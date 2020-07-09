Три года под Киевом не могут достроить садик

КИЕВ. 9 июля. УНН. В селе Новые Петровцы под Киевом три года не могут достроить детский сад, передает УНН.

О старте строительства заведения стало известно в апреле 2017 года. Тогда за возведение заведения взялась компания "АМК Рем-Буд", с которой Новопетровский сельский совет подписал договор на строительство на 40,3 млн грн. Работы по возведению детского сада планировалось завершить до конца 2020 года. Однако, заведение так и не построили, потому как местные власти и подрядчик прекратили сотрудничество "по согласию сторон". Примечательно, что это произошло после того, как "АМК Рем-Буд" перечислили 23 млн грн, согласно договору.

В декабре 2018-го Новопетровский сельсовет снова заключил с "АМК Рем-Буд" договор на строительство детского сада. Стоимость договора составляет 68,8 млн грн.

Согласно документу, подрядчик должен завершить работы до конца 2021 года. Но и на этот раз маловероятно, что его достроят. Председатель Новопетровского сельского совета Родион Старенький сомневается, что строительство садика завершится в запланированные сроки, и говорит, что причина тому - COVID-19.

Мол, в связи с введенными правительством мерам относительно налоговых каникул предприятиям местные и государственный бюджет недополучат существенные поступления.

Тендерный фаворит Новопетровского сельского совета - компания "АМК Рем-Буд" - была создана в 2012 года. Она принадлежит депутату Синяковского сельского совета Андрею Куковенко.

Кроме строительства долгожданного детсада, компания занимается ремонтом дорог. Только за последние полгода "АМК Рем-Буд" выиграла более 10 государственных тендеров общей стоимостью более 1 млрд грн. И способствуют этому местные чиновники, утверждают во Всеукраинской дорожной ассоциации.

Между тем "АМК Рем-Буд" одержал очередную победу в тендере Новопетровского сельсовета на полмиллиона гривен. Параллельно прокуроратура Киева расследует хищения при строительстве дорог со стороны Новопетровского сельсовета. 27 сентября 2019 года голове Новопетровского сельсовета Родиону Старенькому вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.