"Большая стройка": на Волыни в этом году будет построено семь школ и три детсада - Зеленский

КИЕВ. 9 июля. УНН. Семь новых школ и три детских сада будут построены в Волынской области в этом году. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

"Семь новых школ (в Волынской области - ред.) будут сданы в этом году. И три садика. В сумме - 10. По плану у нас было пять школ и пять садов. Надо увеличить в следующем году в этой программе количество садов, именно их не хватает", - отметил Президент во время визита в новый детсад в селе Крупа Подгайцевской объединенной территориальной общины, который был возведен в рамках реализации Национальной программы "Большая стройка".

Отмечается, что необходимость сооружения упомянутого детсада на 105 мест обусловлена тем, что более 250 детей дошкольного возраста с девяти населенных пунктов ОТГ не имеют доступа к дошкольному образованию. Кроме того, садик создает 32 новых рабочих места.

Заведение планируют открыть в августе 2020 года.

Как сообщалось в УНН, утром 9 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь.