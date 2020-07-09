Россия включила журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов

КИЕВ. 9 июля. УНН. Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Его имя появилось в списке на сайте Росфинмониторига, передает УНН.

Так, запись появилась на сайте 9 июля. Причины включения Бабченко в список террористов и экстремистов пока не указаны.

Отметим, что журналист Аркадий Бабченко с 2017 года находится за пределами России. Некоторое время он проживал в Украине, после этого уехал в Израиль, где ему грозила депортация.

Напомним, 29 мая 2018 года стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что после выстрелов в спину он умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал о деталях спецоперации по предотвращению убийства.

В частности, был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста, фамилия которого начинается на "Г". Ему сообщили о подозрении в организации подготовки теракта.

Стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.

Впоследствии сообщено о подозрении еще одному фигуранту по делу - Вячеславу Пивоварнику.