Центрэнерго сознательно хочет оставить шахтеров без зарплат - советник и.о. министра энергетики

КИЕВ. 9 июля. УНН. "Центрэнерго" манипулирует ситуацией в угледобывающей отрасли ради политических игр, лишая потребителей уверенности в энергетической безопасности, а шахтеров - заработных плат. Об этом в своем Facebook написал советник и. о. министра энергетики Александр Трохимец, передает УНН.

Во-первых, Трохимец развеял миф о том, что "Центрэнерго" заставляют покупать уголь по формуле "Роттердам +"

"Газ "Центрэнерго" покупает "на рыночных условиях" - то есть по формуле "Амстердам +" и по предоплате. И не факт, что украинский газ. Вполне вероятно, что российский", - пишет он.

Во-вторых, сегодня в "Центрэнерго" нет никакого видения прохождения осенне-зимнего периода. Для этого компания не пополняет собственные запасы угля, в то время как тысячи шахтеров и их семей рискуют остаться без заработных плат.

"А потом "Центрэнерго" будет в пожарном порядке покупать уголь у России, потому что в Украине его не добудут. Есть и такой сценарий", - прогнозирует советник и. о. министра.

Ответственность за успешное прохождение осенне-зимнего периода лежит на "Центрэнерго", напоминает Трохимец.

"Министерство не позволит манипулировать ситуацией на рынке электроэнергии и в угледобывающей отрасли ради политических игр. И сделает все для того, чтобы украинские потребители были уверены в своей энергетической безопасности", - резюмировал Трохимец.

Напомним, Кабмин перекрыл возможность "Центрэнерго" покупать российский уголь. Накануне журналисты сообщали, что эта схема обогащала компании с орбиты Игоря Коломойского.

В июне Кабмин опубликовал распоряжение, согласно которому "Центрэнерго" будет предоставлять приоритет украинскому углю и украинским шахтам, которые с осени прошлого года находятся в простое из-за вышеназванных причин.

Кризис в угольной отрасли, как отмечают эксперты, связан с самовольным переходом "Центрэнерго" на резервный газ и российский уголь, а также открытием импорта электроэнергии из РФ, который Минэнерго пытается сейчас запретить через ВР.