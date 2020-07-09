Местные выборы: в СНБО обсудили внедрение онлайн-голосования

КИЕВ. 9 июля. УНН. На заседании Национального координационного центра кибербезопасности, который является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны, обсудили вопросы организации защиты систем Центральной избирательной комиссии во время местных выборов, а также перспективы и потенциальные риски внедрения в избирательный процесс онлайн-голосования и других электронных сервисов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности.

"Участники заседания обсудили вопросы организации защиты систем Центральной избирательной комиссии во время местных выборов в 2020 году, а также перспективы и потенциальные риски внедрения в избирательный процесс онлайн-голосования и других электронных сервисов", - говорится в сообщении.

Как указано, при обсуждении вопроса относительно онлайн-голосования отмечалось, что внедрение такой инициативы требует основательного подхода.

"В этом контексте заинтересованным министерствам и ведомствам предложено разработать предварительное техническое задание, модель потенциальных угроз и технико-экономическое обоснование внедрения онлайн-голосования в избирательный процесс в Украине для дальнейшего всестороннего изучения и обсуждения", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что на местных выборах осенью не смогут внедрить голосование онлайн, ведь не нашли механизмов качественной защиты данных.