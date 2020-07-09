Зеленский рассказал, что делает государство, чтобы удержать трудовых мигрантов в Украине

КИЕВ. 9 июля. УНН. Государство может сделать две вещи, чтобы украинцы так массово не выезжали работать за границу: нормальные условия кредитования и ипотеки. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"Закрывать границы никто не будет. Вы же понимаете, можно многое рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, зарплаты, ничем не удержишь людей. Что есть: предоставить возможности, чтобы люди могли открывать маленький и средний бизнес. Есть две вещи, связанные с банковской культурой, программами", - сказал Зеленский.

Он отметил, что с его стороны неоднократно разговаривали с Нацбанком по снижению учетной ставки.

"Кроме "5-7-9", там есть еще портфельное кредитование, что в ВР появится в виде законопроекта. Наша главная задача - до конца года сделать нормальные условия по кредитованию. Также мы говорим о более упрощенной процедуре получения кредитов до 10%. Я думаю, 5-7% - это нормально условие, когда человек не хочет уезжать. Вторая история связана с ипотекой. Нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит: я не могу здесь купить - поеду в Польшу, какая разница, где снимать, там я получу по крайней мере неплохую зарплату", - сказал Зеленский.

Он считает, что государство должно предоставить хотя бы условия. Ведь даже если в Украине будут зарплаты на 200 евро меньше, чем в той же Польше, человек по крайней мере сможет взять квартиру в кредит без проблем.

Ранее УНН писал, что правительство поддержало предложения по изменению условий программы "Доступные кредиты 5-7-9%".



