Экс-министр энергетики рассказал, как унять "Центрэнерго"

КИЕВ. 9 июля. УНН. Оператор государственных теплоэлектростанций "Центрэнерго" потребует жесткого контроля. Об этом в комментарии УНН сообщил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.

Он пояснил, что на сегодняшний день "Центрэнерго" подконтрольно Фонду госимущества и правительству, поэтому министерство энергетики не имеет достаточно полномочий, чтобы там урегулировать ситуацию.

"Надо проверить "Центрэнерго". Проверить их через наблюдательный совет, как они работают и почему они сжигают газ вместо угля. И очень быстро эти вопросы урегулируются", - говорит Плачков.

Во всех правительствах Украины ранее был первый вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу, рассказывает Плачков. Иногда эту должность одновременно занимал руководитель минэнерго. И тогда он обладал широкими полномочиями для регулирования всей энергетики страны.

"Он имел полномочия и статус вызвать и Фонд госимущества, и Минфин, и силовые структуры - проводить совещания, обрабатывать мероприятия, записывать их в протокол, который имеет конкретные сроки выполнения. Сегодня в структуре исполнительной власти такого человека нет - есть премьер, но он занимается "всем", - говорит Плачков.

Напомним, недавно журналисты разоблачили схемы поставок на "Центрэнерго" российского угля компаниями с орбиты Игоря Коломойского. Схемы прикрыли и обязали "Центрэнерго" предоставлять приоритет украинскому углю, чтобы выводить из простоя украинские шахты. И "Центрэнерго" жалуется на такие мероприятия и заявляет о необходимости взятия кредитов под закупку украинского угля.