Генсек НАТО провёл переговоры с министром обороны Украины: что известно

КИЕВ. 9 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг провёл переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, передаёт УНН.

“Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседовал с министром обороны Украины Андреем Тараном. Они обсудили усилия Украины по реформированию и партнерство с НАТО. Альянс продолжает поддерживать Украину, и наше партнерство является крепким”, — написала Лунгеску.

Напомним, накануне состоялась первая рабочая встреча вице-премьера Ольги Стефанишиной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Во время встречи Стефанишина передала письмо от Президента Украины Владимира Зеленского по случаю решения Альянса о предоставлении Украине статуса Партнера расширенных возможностей.