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Президент пообещал "дожать" государственные банки по ипотеке под 10%

Президент пообещал "дожать" государственные банки по ипотеке под 10%

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "дожать" государственные банки по ипотеке под 10% вместо 14%. Об этом он рассказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"Некоторые банки уже начали выдавать ипотеку согласно нашим договоренностей под 8,8. Проблема, что пока еще не массово. Уверен, что до конца года все это появится. Сложная ситуация с госбанками, сейчас они дают под 14% - это очень много, мы с ними спорим. Все нормально, мы их дожмем, 10% будет - в этом я уверен. Немного надо подождать", - сказал Зеленский.

Как ранее сообщал УНН, Зеленский рассказал, что делает государство, чтобы удержать трудовых мигрантов в Украине.

Источник: УНН
Теги: ипотека, банки, Украина, Президент, Владимир Зеленский
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