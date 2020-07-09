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Комитет рекомендовал ВР назначить местные выборы на 25 октября

Комитет рекомендовал ВР назначить местные выборы на 25 октября

КИЕВ. 9 июля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламентариям принять в целом проект постановления №3809 о местных выборах 25 октября. Соответствующее решение было принято комитетом на заседании 9 июля, передает УНН со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

"Согласно части 3 статьи 138 регламента Верховной Рады Украины рекомендовать Верховной Раде Украины проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (проект постановления №3809 - ред.), по результатам рассмотрения принять в целом", - сказал глава комитета Андрей Клочко.

Так, решение поддержали 15 членов комитета при одном "против".

Добавим, что комитет также принял решение рекомендовать Верховной Раде отклонить проекты постановлений №3582 "О назначении очередных выборов депутатов областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов, старост села, поселка в 2020 году (25 октября 2020 года)", автором которого является член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, и №3813" О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)", поданный депутатами фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

Напомним, что 8 июля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Источник: УНН
Теги: выборы, ВРУ, комитет
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