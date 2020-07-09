Зеленский: перед МИД поставлена задача помочь украинским компаниям

КИЕВ. 9 июля. УНН. Украина ищет послов в другие государства не только с дипломатическим, но и с бизнес-опытом. Перед Министерством иностранных дел стоит задача помогать украинским компаниям, лоббируя их в других странах. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"При всем уважении к дипломатам, мы поставили задачу с точки зрения экспорта и помощи нашим компаниям, как их лоббировать в других странах. Поставили задачу министру иностранных дел, и сейчас действительно Дмитрий Кулеба организует контакт с нашим Офисом. Мы уже сейчас ищем и назначаем послов в других государствах, которые являются не только дипломатами", - сказал Зеленский.

Также было отмечено, что с МИД создается институт торговых представителей. Этим направлением также занимается Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Зеленский предложил послам продвигать украинскую продукцию в мире.