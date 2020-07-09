Зеленский предложил экс-заместителю Скалецкой организовать медсовет при Президенте

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил врачу-хирургу Михаилу Загрийчуку, который был заместителем министра здравоохранения при Зоряне Скалецкой, организовать медицинский совет при Президенте Украины. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"Совет (медицинский, - ред.) при Президенте. Мы давно это хотели. Мне предложил еще Емец. И он хотел возглавить этот совет. В любом случае, мы не дошли, потому что пошел COVID, он временно стал министром - был хаос, скажу вам честно. Было сложно, очень. Поэтому, я вас приглашаю (Михаила Загрийчук - ред.), пожалуйста, сразу, если хотите, в этот совет. Пожалуйста, и давайте возьмем списки, вот контакт - предлагайте списки, заходите в совет, организуйте этот совет - только за", - сказал Владимир Зеленский.

По словам Михаила Загрийчука, этот высший медицинский совет должен состоять из профессионалов, врачей и организовываться именно при Офисе Президента, а не в Министерстве, чтобы сохранялась преемственность власти.

Напомним, Степанов создал медсовет при Минздраве для реформирования системы здравоохранения.