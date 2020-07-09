КСУ перешел к закрытой части заседания по делу о назначении Сытника директором НАБУ

КИЕВ. 9 июля. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания по делу о конституционности указа Президента Украины о назначении директора НАБУ Артема Сытника. Об этом сообщает пресс-служба КСУ, передает УНН.

"Судья-докладчик отметил, что в целях обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения направлены запросы к Президенту Украины и председателю Верховной Рады Украины для выяснения позиций по вопросам, затронутым в конституционном представлении. Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части для принятия решения", - говорится в сообщении.

Так, Большая палата Конституционного Суда Украины 9 июля на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины "О назначении А. Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины" от 16 апреля 2015 года № 218/2015 ().

Напомним, авторы ходатайства отмечают, что, в частности, Президент Украины, назначив директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью четвертой статьи 5 Конституции Украины запрет узурпации государственной власти.