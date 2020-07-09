Заместитель руководителя Офиса Президента провел разговор с главой Миссии МККК: детали

КИЕВ. 9 июля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел разговор в формате видеоконференции с главой Миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и углубления сотрудничества с МККК, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ОПУ.

"Игорь Жовква сообщил собеседнице об усилиях, который прилагает украинская сторона в пределах Трехсторонней контактной группы в Минске и на уровне дипломатических советников глав государств и правительств стран - участниц "Нормандской четверки". Заместитель руководителя Офиса Президента высоко оценил вклад Международного комитета Красного Креста (МККК) в решение гуманитарных проблем, вызванных вооруженным противостоянием на Донбассе. Была подчеркнута заинтересованность Украины в углублении сотрудничества с МККК по всему спектру вопросов гуманитарной помощи пострадавшим с обеих сторон линии разграничения ", - сообщили в ОПУ.

Отмечается, что Жовква высоко оценил работу полевых миссий МККК и подчеркнул приоритетность обеспечения их безопасности и необходимость улучшения их осведомленности о ситуации с безопасностью.

Собеседники согласились с необходимостью дополнительных усилий, направленных на обеспечение доступа МККК и других гуманитарных организаций к гражданам Украины, которых незаконно удерживают на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса, в оккупированном Крыму, а также в РФ.

Во время беседы была подчеркнута важность скорейшего запуска работы Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также усиления работы с РФ по обмену удерживаемыми лицами. Было также оговорено проработать ряд рекомендаций со стороны МККК по упрощению режима прохождения КПВВ на линии разграничения для наиболее уязвимых категорий населения, прежде всего пенсионеров.

Игорь Жовква также поблагодарил МККК за практическую помощь в вопросе противодействия пандемии коронавируса, в частности на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНН, из-за пандемии COVID-19 в Международном комитете Красного Креста усилили гуманитарную работу на Донбассе, сделали дополнительный акцент на доступ к медпомощи и поддержке средств к существованию.