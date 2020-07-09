Уровень инфицирования медиков коронавирусом снизился вдвое - Минздрав

КИЕВ. 9 июля. УНН. Уровень инфицирования коронавирусом среди медиков в Украине на сегодня составляет 7-8% от общего количества больных COVID-19. Об этом информирует Минздрав на странице в Facebook, передает УНН.

Отмечается, что в апреле уровень инфицирования коронавирусом среди медиков достигал 21%.

"Снижение показателя инфицирования медиков связано с восстановлением за последние три месяца в отечественных больницах системы инфекционного контроля и достаточным обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты", - отметили в ведомстве.

Напомним, что с целью защиты медиков от коронавируса, "ковидним" приказом Минздрава предусмотрено обязательное тестирование сотрудников больниц ИФА-тестами. Также, к категориям граждан, подлежащих обязательному ИФА-тестированию, принадлежат полицейские и пограничники.

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В некоторых регионах ИФА-тестирования стало обязательным условием допуска учителей к процессу ВНО, и воспитателей - для работы с детьми в садах. Однако, такая практика пока не охватывает всю страну.

Как сообщалось в УНН, ИФА-тестирование на коронавирус граждане могут проходить по собственному желанию и для самоконтроля.