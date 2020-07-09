Зеленский сообщил, когда в Украине появится отдельный министр агрополитики

КИЕВ. 9 июля. УНН. Отдельный министр сельского хозяйства в Украине появится "максимум в сентябре". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась один сессионная неделя - именно следующий. Затем Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро. Но максимум в сентябре, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", - заявил Зеленский.

Напомним, в сентябре 2019 года Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства тогда стал Тимофей Милованов.

Впрочем, уже в марте 2020 года состоялось назначение нового правительства. Милованов отказался должности министра аграрной политики в новом правительстве.

Впоследствии на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначили Игоря Петрашко.