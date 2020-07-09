Восстановление, реклама и инфраструктура: Зеленский рассказал о работе над 25 туристическими "магнитами"

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в каждом из регионов Украины выбрали туристический "магнит", всего 25, в который будут вкладывать средства: восстанавливать его инфраструктуру и сам "магнит", а также рекламировать его. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"25 "магнитов"- имеется в виду, что мы выбираем один "магнит", их много у вас в области, но мы выбираем какой-то центровой объект, "магнит" - 25, согласно наших регионов страны. Мы над ним сосредоточимся, потому что это не только деньги, которые мы будем вкладывать и помогать находить деньги в инфраструктуру этого "магнита", восстановление этого "магнита", но и имидж за рубежом, этого "магнита" - рекламировать его и так далее", - сказал Владимир Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что сейчас работают над зонированием и встречаются с инвесторами.

"Кроме этого, уже начали над инфраструктурой работать, мы сотрудничаем каким образом - есть инвестор, который хочет вкладывать деньги, государство именно работает над инфраструктурой, инвестор работает над отелем, или какой-то базой отдыха, или еще что-то", - добавил Кирилл Тимошенко.

Напомним, Зеленскому представили шесть туристических "магнитов" Волыни.