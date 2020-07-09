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"Слуги народа" инициируют заседание фракции на 13 июля

"Слуги народа" инициируют заседание фракции на 13 июля

КИЕВ. 8 июля. УНН. “Слуга народа” в понедельник 13 июля может собраться на заседание фракции. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Обратился с коллегами к руководству „Слуги Народа“ с просьбой провести заседание фракции в понедельник, 13 июля. За последние недели накопилось очень много вопросов. Все они требуют обсуждения, анализа и принятия решения”, — написал Качура.

Напомним, парламентарии собрали необходимые 150 подписей в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 14 июля. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
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