Эстония на время запретила полеты из Украины

КИЕВ. 9 июля. УНН. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило венгерской компании Wizz Air обслуживать рейсы между Таллинном и городами Украины как минимум до конца месяца. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда, передает УНН со ссылкой на портал ERR.

Так, по словам пресс-секретаря, авиаперевозчику было сделано предписание и на данный момент обслуживание рейсов приостановлено.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.

Отмечается, что в июле Wizz Air успела обслужить несколько рейсов между Таллинном и городами Украины - Киевом, Львовом и Харьковом.

По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярны для украинских рабочих, которые длительное время ждали восстановления авиасообщения, а теперь возвращаются на родину

Лица, прибывающие в Эстонию из Украины, должны две недели находиться на карантине.

Согласно порталу, в то же время, по распоряжению правительства, запрещены полеты из Эстонии в страны с высоким уровнем заражения коронавирусом. На данный момент запрет касается также перелетов в Швецию, Португалию, Беларусь и Россию.

Как сообщал УНН, на выходных стало известно, что 17 граждан Украины по прибытии во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию.

Позже УНН сообщили в департаменте консульской службы МИД, что группу граждан Украины не пустили из-за карантина и запрета на въезд из Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины также считают, что вылет украинцев в Грецию с туристической целью произошел по вине авиакомпаний-перевозчиков.